Così è detta la siringa che si butta dopo l iniezione

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Così è detta la siringa che si butta dopo l iniezione' è 'Monouso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MONOUSO

La risposta Monouso è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Monouso? La siringa monouso è un dispositivo progettato per essere utilizzato una sola volta, garantendo così la sicurezza e l’igiene durante le iniezioni. Questo tipo di siringa evita il rischio di contaminazione e infezioni crociate tra pazienti, poiché non viene riutilizzata. È realizzata con materiali che rendono impossibile il riutilizzo e spesso è dotata di un sistema di sicurezza per evitare punture accidentali. L’uso di strumenti monouso rappresenta una misura importante nella pratica medica moderna.

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Così è detta la siringa che si butta dopo l iniezione nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Monouso

Quando la definizione "Così è detta la siringa che si butta dopo l iniezione" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Monouso'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Così è detta la siringa che si butta dopo l iniezione

Così è detta la siringa che si butta dopo l iniezione Risposta: MONOUSO

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Schema utile: M______

M______ Inizia con: M

M Finisce con: O

Le 7 lettere della soluzione

M Milano O Otranto N Napoli O Otranto U Udine S Savona O Otranto

La soluzione 'Monouso' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Così è detta la siringa che si butta dopo l iniezione". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.