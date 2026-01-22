Così è detta la siringa che si butta dopo l iniezione
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SOLUZIONE: MONOUSO
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Perché la soluzione è Monouso? La siringa monouso è un dispositivo progettato per essere utilizzato una sola volta, garantendo così la sicurezza e l’igiene durante le iniezioni. Questo tipo di siringa evita il rischio di contaminazione e infezioni crociate tra pazienti, poiché non viene riutilizzata. È realizzata con materiali che rendono impossibile il riutilizzo e spesso è dotata di un sistema di sicurezza per evitare punture accidentali. L’uso di strumenti monouso rappresenta una misura importante nella pratica medica moderna.
Così è detta la siringa che si butta dopo l iniezione nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Monouso
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Così è detta la siringa che si butta dopo l iniezione
- Risposta: MONOUSO
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: M______
- Inizia con: M
- Finisce con: O
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Monouso' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Così è detta la siringa che si butta dopo l iniezione". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
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Con detta: Uggia detta in altro modo
Con siringa: Introdotta con la siringa