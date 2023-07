Si butta in appositi contenitori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si butta in appositi contenitori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : VETRO

Significato/Curiosita : Si butta in appositi contenitori

Agire per vedere se la situazione volge a favore di ciò che si vuole fare. "vedere come butta" propriamente è usato per esaminare lo sviluppo dei germogli... Il vetro è un materiale ottenuto tramite la solidificazione di un liquido non accompagnata dalla cristallizzazione. i vetri sono solidi amorfi, dunque... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Si butta in appositi contenitori : butta; appositi; contenitori; butta ti giù con il piccone; Fatta la barba si butta ; Gli anni del XX secolo in cui debutta rono i Queen; Li butta giù chi sta a dieta; butta re qualcosa per distruggerlo: mandare al; Si elimina con appositi shampoo; Respingere insetti con prodotti appositi ; Si conservano in appositi umidificatori; Alla guida, si fende con appositi fari; Si sciolgono con appositi farmaci; contenitori per piante; Grossi contenitori cilindrici per sostanze liquide; Grossi contenitori per i rifiuti vicino ai marciapiedi; I contenitori dei traslochi; Ampi contenitori usati un tempo per fare il vino;

Cerca altre Definizioni