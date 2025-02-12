La pancetta che si mangia con le uova

Alessia Mogevero | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'La pancetta che si mangia con le uova' è 'Bacon'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

BACON

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: La pancetta che si mangia con le uova
  • Risposta: BACON
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    BCN
  • Inizia con: B
  • Finisce con: N

Perchè la soluzione è Bacon? Il bacon è una fetta di pancetta che si gusta spesso insieme alle uova. Croccante e saporito, aggiunge un tocco speciale a una colazione semplice. Molti lo preferiscono al mattino per iniziare bene la giornata con gusto e energia. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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La pancetta che si mangia con le uova: risposta da 5 lettere

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