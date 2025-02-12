La pancetta che si mangia con le uova
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'La pancetta che si mangia con le uova' è 'Bacon'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: La pancetta che si mangia con le uova
- Risposta: BACON
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Vocali: 2
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: BCN
- Inizia con: B
- Finisce con: N
Perchè la soluzione è Bacon? Il bacon è una fetta di pancetta che si gusta spesso insieme alle uova. Croccante e saporito, aggiunge un tocco speciale a una colazione semplice. Molti lo preferiscono al mattino per iniziare bene la giornata con gusto e energia. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
La pancetta che si mangia con le uova: risposta da 5 lettere
Quando la definizione "La pancetta che si mangia con le uova" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Bacon. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.