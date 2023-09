Per osservarlo non si mangia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Per osservarlo non si mangia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : DIGIUNO

Significato/Curiosita : Per osservarlo non si mangia

il digiuno è uno stato di privazione degli alimenti, volontaria o imposta. il digiuno secco consiste nella privazione anche...

Altre risposte alla domanda : Per osservarlo non si mangia : osservarlo; mangia; È impossibile osservarlo a lungo; mangia re : fame = bere; Vi si mangia no tipici piatti giapponesi; Si mangia no all aperitivo a Madrid spa; Anfibi che si mangia no nella cucina francese; mangia ndoli c è chi pensa a quelli velenosi;

