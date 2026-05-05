Creatura che nelle fiabe mangia i bambini

Home / Soluzioni Cruciverba / Creatura che nelle fiabe mangia i bambini

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Creatura che nelle fiabe mangia i bambini' è 'Orco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ORCO

Perché la soluzione è Orco? L’orco è una creatura presente nelle fiabe che si distingue per il suo aspetto minaccioso e il comportamento crudele. Spesso descritto come una figura mostruosa, si nutre dei bambini, rappresentando una minaccia per la loro innocenza. La sua presenza serve a mettere in guardia contro i pericoli e le insidie dell’immaginario collettivo. La figura dell’orco incarna le paure più profonde dell’infanzia, diventando un simbolo di timore e di avvertimento.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Creatura che nelle fiabe mangia i bambini". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Creatura che nelle fiabe mangia i bambini nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Orco

La soluzione associata alla definizione "Creatura che nelle fiabe mangia i bambini" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Creatura che nelle fiabe mangia i bambini" conferma che la soluzione 'Orco' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Orco

O Otranto R Roma C Como O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Creatura che nelle fiabe mangia i bambini" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Orco' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Una creatura come ShrekLo inganna PollicinoLo è Shrek il personaggio fantasticoUna creatura delle fiabeCreatura delle fiabeMangia con il nasoIl colore del principe delle fiabeVeicoli per bambini