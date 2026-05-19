Stanzette in cui si mangia
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Stanzette in cui si mangia' è 'Tinelli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: TINELLI
Perché la soluzione è Tinelli? I tinelli sono piccoli ambienti dedicati al consumo di pasti, spesso presenti in case o ristoranti. Questi spazi, intimi e informali, permettono di condividere momenti conviviali durante i pasti. La loro funzione principale è quella di offrire un luogo comodo e accogliente per mangiare, spesso arredato con tavoli e sedie adatti a piccoli gruppi. La presenza di un tinello contribuisce a creare un'atmosfera familiare e rilassata durante i pasti quotidiani.
Stanzette in cui si mangia nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Tinelli
Questa pagina è dedicata alla definizione "Stanzette in cui si mangia" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Tinelli'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Stanzette in cui si mangia
- Risposta: TINELLI
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: T______
- Inizia con: T
- Finisce con: I
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Tinelli' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Stanzette in cui si mangia". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Rustica trattoria in cui si mangia e si beve Un locale in cui si mangia in tanti Ortaggi di cui si mangia la cima Caratterizza le riunioni in cui si mangia Legumi di cui si mangia anche il baccello
Altre definizioni collegate
Con stanzette: Le stanzette in convento
Con mangia: Creatura che nelle fiabe mangia i bambini