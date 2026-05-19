Stanzette in cui si mangia

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Stanzette in cui si mangia' è 'Tinelli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TINELLI

Perché la soluzione è Tinelli? I tinelli sono piccoli ambienti dedicati al consumo di pasti, spesso presenti in case o ristoranti. Questi spazi, intimi e informali, permettono di condividere momenti conviviali durante i pasti. La loro funzione principale è quella di offrire un luogo comodo e accogliente per mangiare, spesso arredato con tavoli e sedie adatti a piccoli gruppi. La presenza di un tinello contribuisce a creare un'atmosfera familiare e rilassata durante i pasti quotidiani.

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Stanzette in cui si mangia nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Tinelli

Questa pagina è dedicata alla definizione "Stanzette in cui si mangia" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Tinelli'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Stanzette in cui si mangia

Stanzette in cui si mangia Risposta: TINELLI

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Schema utile: T______

T______ Inizia con: T

T Finisce con: I

Le 7 lettere della soluzione

T Torino I Imola N Napoli E Empoli L Livorno L Livorno I Imola

La soluzione 'Tinelli' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Stanzette in cui si mangia". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.