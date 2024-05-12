Regione dell Asia Minore ricca di chiese scavate nella roccia

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Regione dell Asia Minore ricca di chiese scavate nella roccia' è 'Cappadocia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CAPPADOCIA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Regione dell Asia Minore ricca di chiese scavate nella roccia" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Regione dell Asia Minore ricca di chiese scavate nella roccia". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Cappadocia? La zona di cui parli si trova in una parte dell’Asia Minore famosa per le sue meravigliose formazioni rocciose e i paesaggi unici. Questa regione è conosciuta per le sue chiese e i insediamenti religiosi scavati direttamente nella pietra, testimonianza di un passato ricco di fede e arte. Le cavità rocciose sono state utilizzate nel tempo come luoghi di culto, monasteri e rifugi. Un luogo affascinante che conserva un patrimonio storico e culturale di grande valore.

Quando la definizione "Regione dell Asia Minore ricca di chiese scavate nella roccia" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Regione dell Asia Minore ricca di chiese scavate nella roccia" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Cappadocia:

C Como A Ancona P Padova P Padova A Ancona D Domodossola O Otranto C Como I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Regione dell Asia Minore ricca di chiese scavate nella roccia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

