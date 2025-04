La regione in cui sorgevano Nissa e Nazianzo - Soluzione Cruciverba: Cappadocia

Lo sapevi che... Nizza Monferrato: Nizza Monferrato (IPA: ['nita monfer'rato], Nissa Monfrà o Nissa dla Paja in piemontese) è un comune italiano di 10 098 abitanti della provincia di Asti, in Piemonte. Posta tra le città di Alba, Asti e Alessandria, è un importante centro agricolo e commerciale che si trova nel cuore del Monferrato, uno dei luoghi italiani di produzione vinicola più noti al mondo, soprattutto per quel che riguarda i vini rossi e gli spumanti.

