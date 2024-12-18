Boccette per farmaci da iniettare

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Boccette per farmaci da iniettare' è 'Fiale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FIALE

Perché la soluzione è Fiale? Le fiale sono contenitori sottili e cilindrici utilizzati per conservare e trasportare farmaci liquidi destinati all’iniezione. Realizzate generalmente in plastica o vetro, garantiscono la protezione del contenuto da contaminazioni e deterioramenti. La loro forma facile da maneggiare permette di dosare correttamente il medicinale prima dell’uso. Le fiale sono fondamentali in ambito medico per somministrare con precisione i farmaci necessari. La loro sicurezza e praticità le rendono strumenti indispensabili nelle cure quotidiane.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Boccette per farmaci da iniettare". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Boccette per farmaci da iniettare nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Fiale

La definizione "Boccette per farmaci da iniettare" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Boccette per farmaci da iniettare" conferma che la soluzione 'Fiale' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Fiale

F Firenze I Imola A Ancona L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Boccette per farmaci da iniettare" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Fiale' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Contengono profumi o medicineBoccette per medicinaliBoccette per farmaciSi combatte prendendo farmaci vasocostrittoriBoccette cui si sega il colloSono presenti in diverse formulazioni di cosmetici e farmaciLa agenzia europea per i farmaci sigla