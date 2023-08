Boccette cui si sega il collo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Boccette cui si sega il collo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : FIALETTE

Significato/Curiosità : Boccette cui si sega il collo

Le "fialette" sono piccole boccette con il collo sottile che vengono spesso utilizzate per contenere liquidi o sostanze chimiche in quantità ridotte. Queste fialette sono caratterizzate da un design che ne facilita la sigillatura e l'apertura, evitando fuoriuscite accidentali. Comunemente utilizzate in laboratori scientifici, medici o industriali, le fialette possono contenere campioni per analisi, reagenti, medicinali o altre sostanze. La loro forma snella e il collo stretto consentono il dosaggio preciso e controllato dei liquidi, rendendole strumenti essenziali in una vasta gamma di settori. Le fialette sono un elemento fondamentale nell'architettura dei laboratori e nell'esecuzione di procedure scientifiche.

