Si combatte prendendo farmaci vasocostrittori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si combatte prendendo farmaci vasocostrittori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : IPOTENSIONE

Significato/Curiosita : Si combatte prendendo farmaci vasocostrittori

La situazione diventa critica e si tratta di ipotensione grave. le cause che possono portare ad ipotensione possono essere: la riduzione della massa ematica... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

