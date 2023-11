La definizione e la soluzione di: Sono presenti in diverse formulazioni di cosmetici e farmaci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PARABENI

Significato/Curiosita : Sono presenti in diverse formulazioni di cosmetici e farmaci

Nell'industria cosmetica, farmaceutica e alimentare con funzione battericida e fungicida. sono presenti in diverse formulazioni di cosmetici e farmaci sia per... Nell'industria, farmaceuticaalimentare con funzione battericidafungicida.sia per... I parabeni sono una classe di composti organici aromatici, di cui fa parte l'acido 4-idrossibenzoico, chiamato anche acido para-idrossibenzoico, sinonimo da cui prendono il nome, suoi sali ed esteri. Sono stati individuati per la prima volta come antimicrobici da Sabalitschka nel 1924. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 1 novembre 2023

