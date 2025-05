Boccette per medicinali nei cruciverba: la soluzione è Fiale

FIALE

Curiosità e Significato di "Fiale"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Fiale, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Fiale? La definizione Boccette per medicinali si riferisce a contenitori stretti e allungati utilizzati per conservare e somministrare farmaci in forma liquida, che sono comunemente chiamati fiale. In contesti medici, le fiale possono contenere soluzioni, vaccini o altri tipi di medicinali.

Boccette per farmaci da iniettareAmpolle per medicinaliBoccettine fragilissimeProdotti medicinaliBoccette cui si sega il colloMedicinali per il cuore

Come si scrive la soluzione: Fiale

Se ti sei imbattuto nella definizione "Boccette per medicinali", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

F Firenze

I Imola

A Ancona

L Livorno

E Empoli

