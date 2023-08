Quello di sodio si usa molto in cucina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello di sodio si usa molto in cucina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CLORURO

Significato/Curiosita : Quello di sodio si usa molto in cucina

La cucina cinese rappresenta la somma di cucine regionali anche molto diverse e si è evoluta anche in altre parti del mondo con caratteristiche diverse... I cloruri: in questa molecola il legame carbonio-cloro non è un legame ionico ma covalente polare. il cloruro più universalmente noto è il cloruro di... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Quello di sodio si usa molto in cucina : quello; sodio; molto; cucina; quello della Basilica di Gerusalemme è Santo; In comune ha un ruolo simile a quello di ministro; quello economico può essere sostenibile; Passato dallo stato solido a quello gassoso; quello per le ostriche è in maglia metallica; Il simbolo del sodio ; Simbolo del sodio ; Con i pesci in un episodio dei Vangeli; Liquido di conservazione col cluroro di sodio ; sodio e ossigeno; Pulsanti molto piccoli; Sono 10 per chi vede molto bene; Fortemente ingente molto consistente; In una commedia di Shakespeare era molto per nulla; Una mutanda molto ridotta; Interiora che possono essere cucina te all aretina; C è quella da cucina e cinematografica; Libera la cucina dagli odori; Brucia in cucina ; La cucina dei chilaquiles e del pozole;

Cerca altre Definizioni