Si usa definire bue quello molto influenzabile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si usa definire bue quello molto influenzabile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : POPOLO

Significato/Curiosita : Si usa definire bue quello molto influenzabile

A uno o a più rappresentanti. il lemma popolo può assumere anche: un significato storico-culturale (il popolo italiano nella sua storia precedente il... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 21 luglio 2023

