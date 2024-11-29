Per stringerla si allunga

SOLUZIONE: MANO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Per stringerla si allunga" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Per stringerla si allunga". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Mano? La mano è un elemento del corpo umano che permette di afferrare, manipolare e sentire gli oggetti. Quando si desidera stringere qualcosa, spesso si utilizza questa parte del corpo, che si allunga per adattarsi alla presa necessaria. La sua capacità di estendersi e piegarsi permette di eseguire movimenti precisi e complessi. La mano è fondamentale per le attività quotidiane e per comunicare attraverso gesti. La sua versatilità la rende uno strumento indispensabile nella vita di tutti i giorni.

La definizione "Per stringerla si allunga" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Per stringerla si allunga" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Mano:

M Milano A Ancona N Napoli O Otranto

