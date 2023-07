Si allunga per prendere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si allunga per prendere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : MANO

Significato/Curiosita : Si allunga per prendere

Vivero, un seconda categoria, l'americano della ef neilson powless si va a prendere 5 punti poiché è stato il primo a scollinare, andando così ad appropriarsi... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi mano (disambigua). nei primati la mano è l'organo prensile che si trova all'estremità distale dell'arto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 luglio 2023

