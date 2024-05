Più si consuma più si allunga

Significato della soluzione per: Piu si consuma piu si allunga

. Il conto è l'insieme di scritture relative ad un bene economico di cui si mette in evidenza la variabile e commensurabile grandezza.

Italiano: Sostantivo: conto ( approfondimento) m sing (pl.: conti) . (matematica) calcolo aritmetico. (diritto) (economia) (commercio) (finanza) operazione contabile per raccogliere, fissare e valutare spese, entrate, debiti, crediti ecc.. conto corrente: disponibilità finanziaria in banca. (informatica) conto telematico: (account) in un forum o altro sito in rete, insieme delle informazioni relative a un utente raccolte a partire dalla registrazione che gli permettono, in seguito al riconoscimento mediante l'accesso, di accedere ai servizi del sito stesso.