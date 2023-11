La definizione e la soluzione di: Al plurale si allunga. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Iii -t plurale i -µe ii -te iii -e diatesi attiva atematica singolare i - ii - iii - duale ii -t iii -t plurale i -µe ii -te... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 22 novembre 2023

Altre risposte : Articolo plurale francese; Il plurale maiestatico; Chi lo fa allunga le vacanze; allunga la giornata durante il periodo estivo;

Cerca altre Definizioni