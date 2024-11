La Santa patrona degli zingari: Soluzione Cruciverba - Sara

Soluzione alla definizione del cruciverba

SARA

Curiosità e significato della parola Sara

Spelling fonetico della soluzione

S Sierra

A Alfa

R Romeo

A Alfa

Definizioni correlate con la soluzione - Sara

La Errani tennista Divenne madre a 90 anni La biblica moglie di Abramo La madre di Isacco La Errani del tennis Simeoni grande atleta La Simeoni dell atletica La sposa di Abramo Un successo di Venditti La Simeoni grande atleta

Cerca qui altre definizioni ed esplora un'ampia selezione di definizioni per parole crociate, trova le soluzioni perfette per completare i tuoi cruciverba con facilità. Grazie a una vasta raccolta di definizioni, soluzioni dettagliate e curiosità intriganti, siamo il punto di riferimento ideale per gli appassionati di cruciverba, siano essi esperti navigati o principianti desiderosi di mettersi alla prova.