Santa francese patrona dei missionari nei cruciverba: la soluzione è Teresa Di Lisieux

La soluzione di 15 lettere per la definizione 'Santa francese patrona dei missionari' è 'Teresa Di Lisieux'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TERESA DI LISIEUX

Curiosità e Significato di "Teresa Di Lisieux"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Teresa Di Lisieux più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Teresa Di Lisieux.

Perché la soluzione è Teresa Di Lisieux? Teresa di Lisieux, conosciuta anche come la piccola via, è una santa francese riconosciuta come patrona dei missionari grazie alla sua profonda fede e umiltà. La sua vita semplice e il desiderio di diffondere l'amore di Dio hanno ispirato molti a seguire il suo esempio. Il suo esempio di dedizione spirituale continua ad essere un faro per chi cerca di vivere con fede e compassione.

Come si scrive la soluzione Teresa Di Lisieux

Hai davanti la definizione "Santa francese patrona dei missionari" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

T Torino

E Empoli

R Roma

E Empoli

S Savona

A Ancona

D Domodossola

I Imola

L Livorno

I Imola

S Savona

I Imola

E Empoli

U Udine

X Xeres

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O I T O A R L I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TIRAOLIO" TIRAOLIO

