La Santa Patrona dei ciechi - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : LUCIA

Significato/Curiosita : La santa patrona dei ciechi

Martyrologium romanum non la conosce. dalla chiesa ortodossa orientale viene venerata il 26 luglio ed è considerata la santa patrona dei ciechi. il nome parasceva... Martyrologium romanum nonconosce. dalla chiesa ortodossa orientale viene venerata il 26 luglio ed è considerata. il nome parasceva... Lucia di Siracusa, conosciuta come Santa Lucia (Siracusa, 283 – Siracusa, 13 dicembre 304), fu una martire cristiana a causa della grande persecuzione dei cristiani sotto Diocleziano, agli inizi del IV secolo. È venerata come santa dalla Chiesa cattolica e dalla Chiesa ortodossa che ne onorano la memoria il 13 dicembre. È una delle sette vergini menzionate nel Canone romano e per tradizione è invocata come protettrice della vista a motivo dell'etimologia latina del suo nome (Lux, luce). Le sue spoglie mortali sono custodite nel Santuario di Lucia a Venezia. Il luogo di culto principale è la Chiesa di Santa Lucia al Sepolcro a Siracusa. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 21 ottobre 2023

