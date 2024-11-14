Niente li smuove

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Niente li smuove' è 'Apatici'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: APATICI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Niente li smuove" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Niente li smuove". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Apatici? Persone che mostrano indifferenza e mancanza di entusiasmo, incapaci di reagire alle situazioni o agli stimoli esterni. Questo stato si riflette in un atteggiamento di apatia e distacco, rendendoli inattivi e poco coinvolti nelle cose che accadono intorno. La loro mancanza di emozioni o interesse li rende difficili da motivare o influenzare. Sono individui che sembrano insensibili e distaccati, quasi immobili di fronte alle sfide della vita.

La definizione "Niente li smuove" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Niente li smuove" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Apatici:

A Ancona P Padova A Ancona T Torino I Imola C Como I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Niente li smuove" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

