La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Indifferenti per natura' è 'Apatici'.

APATICI

Curiosità e Significato di Apatici

La soluzione Apatici di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Apatici per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Apatici? Indifferenti per natura si riferisce a persone che, di base, mostrano poca emozione o interesse verso ciò che accade intorno. Sono gli apatici, individui che tendono a essere apatici, cioè privi di entusiasmo o motivazione. Questa caratteristica può derivare da fattori emotivi, fisici o psicologici, rendendoli spesso distanti dalle situazioni quotidiane e dalle relazioni sociali. In sintesi, sono coloro che vivono con apparente distacco dalla realtà.

Così è la Natura non contaminata dall uomoUno dei tre regni della NaturaLa natura umana e divina di GesùIl mimetismo in NaturaUn regno della Natura

Come si scrive la soluzione Apatici

A Ancona

P Padova

A Ancona

T Torino

I Imola

C Como

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

F T R T I I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FRITTI" FRITTI

