Li esercita chi li detiene - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : POTERI

Significato/Curiosità : Li esercita chi li detiene

I poteri sono detenuti e esercitati da coloro che li possiedono. Questo termine si riferisce alla capacità o all'autorità di influenzare, controllare o prendere decisioni su persone, eventi o situazioni. I poteri possono assumere diverse forme, come il potere politico, il potere economico, il potere sociale o il potere personale. Chi detiene i poteri può avere un impatto significativo sulla società, sulle istituzioni o sulle dinamiche di potere. Tuttavia, i poteri possono essere utilizzati in modi positivi o negativi, a seconda delle intenzioni e degli scopi di chi li possiede. È importante che coloro che esercitano i poteri lo facciano in modo responsabile, etico e nel migliore interesse di tutti i soggetti coinvolti.

