Il periodo di assestamento
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il periodo di assestamento' è 'Rodaggio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: RODAGGIO
Perchè la soluzione è Rodaggio? Il rodaggio è il momento in cui un nuovo veicolo o motore si adatta alle sue parti, migliorando le prestazioni. Durante questa fase, le componenti si assestano, garantendo un funzionamento più fluido e duraturo nel tempo, prima di un utilizzo intensivo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Il periodo di assestamento
- Risposta: RODAGGIO
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Schema utile: R_______
- Inizia con: R
- Finisce con: O
Il periodo di assestamento nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Rodaggio
La definizione "Il periodo di assestamento" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Rodaggio'.
Le 8 lettere della soluzione
La soluzione 'Rodaggio' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il periodo di assestamento". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
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