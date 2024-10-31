Il periodo di assestamento

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il periodo di assestamento' è 'Rodaggio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RODAGGIO

Perchè la soluzione è Rodaggio? Il rodaggio è il momento in cui un nuovo veicolo o motore si adatta alle sue parti, migliorando le prestazioni. Durante questa fase, le componenti si assestano, garantendo un funzionamento più fluido e duraturo nel tempo, prima di un utilizzo intensivo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Il periodo di assestamento

Il periodo di assestamento Risposta: RODAGGIO

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Schema utile: R_______

R_______ Inizia con: R

R Finisce con: O

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Il periodo di assestamento nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Rodaggio

La definizione "Il periodo di assestamento" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Rodaggio'.

Le 8 lettere della soluzione

R Roma O Otranto D Domodossola A Ancona G Genova G Genova I Imola O Otranto

La soluzione 'Rodaggio' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il periodo di assestamento". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.