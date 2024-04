La Soluzione ♚ Periodo del mesozoico

La soluzione di 8 lettere per la definizione: Periodo del mesozoico. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : CRETACEO

Curiosità su Periodo del mesozoico: Il lemma di dizionario «mesozoico» wikimedia commons contiene immagini o altri file su mesozoico (en) carol marie tang, mesozoic era, su enciclopedia britannica... Nella scala dei tempi geologici, il Cretacico o Cretaceo, corrisponde al terzo e ultimo periodo dell'era Mesozoica, compreso tra 145,5 ± 4,0 e 65,5 ± 0,3 milioni di anni fa (Ma). È preceduto dal Giurassico e seguito dal Paleogene, il primo periodo della successiva era Cenozoica o Terziaria. Per la sua durata, di circa 80 milioni di anni, è il più lungo periodo dell'eone Fanerozoico ed è anche più lungo dell'intera era successiva del Cenozoico, il quale include il periodo attuale. Viene comunemente suddiviso in due epoche, il Cretacico inferiore e il Cretacico superiore. Questo periodo inizia dalla comparsa dell'ammonite Berriasella jacobi ...

Altre Definizioni con cretaceo; periodo; mesozoico;