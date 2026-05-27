Un antenato dell Homo sapiens vissuto nel periodo Paleolitico
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SOLUZIONE: UOMO DI NEANDERTHAL
Perchè la soluzione è Uomo Di Neanderthal? L'uomo di Neandertal è un antenato dell'Homo sapiens che ha vissuto nel Paleolitico. Era adattato a vivere in ambienti freddi e aveva caratteristiche fisiche robuste. La sua presenza ci aiuta a capire come si sono evoluti gli esseri umani nel corso dei millenni. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Un antenato dell Homo sapiens vissuto nel periodo Paleolitico nei cruciverba: la soluzione di 17 lettere è Uomo Di Neanderthal
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Un antenato dell Homo sapiens vissuto nel periodo Paleolitico
- Risposta: UOMO DI NEANDERTHAL
- Lunghezza: 17 lettere
- Schema parole: 4-2-11
- Schema utile: U___ __ ___________
- Inizia con: U
- Finisce con: L
Le 17 lettere della soluzione
La soluzione 'Uomo Di Neanderthal' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un antenato dell Homo sapiens vissuto nel periodo Paleolitico". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con antenato: Antico gioco antenato del backgammon
Con sapiens: Primate come il sapiens
Con vissuto: Sensazione di aver vissuto precedentemente un avvenimento