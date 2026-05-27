Un antenato dell Homo sapiens vissuto nel periodo Paleolitico

Luca Bianchi | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 17 lettere per la definizione 'Un antenato dell Homo sapiens vissuto nel periodo Paleolitico' è 'Uomo Di Neanderthal'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: UOMO DI NEANDERTHAL

Perchè la soluzione è Uomo Di Neanderthal? L'uomo di Neandertal è un antenato dell'Homo sapiens che ha vissuto nel Paleolitico. Era adattato a vivere in ambienti freddi e aveva caratteristiche fisiche robuste. La sua presenza ci aiuta a capire come si sono evoluti gli esseri umani nel corso dei millenni. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Un antenato dell Homo sapiens vissuto nel periodo Paleolitico nei cruciverba: la soluzione di 17 lettere è Uomo Di Neanderthal

Questa pagina è dedicata alla definizione "Un antenato dell Homo sapiens vissuto nel periodo Paleolitico" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Uomo Di Neanderthal'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Un antenato dell Homo sapiens vissuto nel periodo Paleolitico
  • Risposta: UOMO DI NEANDERTHAL
  • Lunghezza: 17 lettere
  • Schema parole: 4-2-11
  • Schema utile: U___ __ ___________
  • Inizia con: U
  • Finisce con: L

Le 17 lettere della soluzione

U Udine
O Otranto
M Milano
O Otranto
 
D Domodossola
I Imola
 
N Napoli
E Empoli
A Ancona
N Napoli
D Domodossola
E Empoli
R Roma
T Torino
H Hotel
A Ancona
L Livorno

La soluzione 'Uomo Di Neanderthal' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un antenato dell Homo sapiens vissuto nel periodo Paleolitico". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Definizioni correlate

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Con antenato: Antico gioco antenato del backgammon 

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Con vissuto: Sensazione di aver vissuto precedentemente un avvenimento 