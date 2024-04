La definizione e la soluzione di 8 lettere: Periodo di 96 mesi. OTTENNIO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Voce verbale

Significato e Curiosità su: Ferrara (, Fràra ['fra:ra] in dialetto ferrarese) è un comune italiano di 129 440 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia in Emilia-Romagna. Fu capitale del Ducato di Ferrara nel periodo degli Estensi, quando rappresentò un importante centro politico, artistico e culturale. Lo sviluppo urbanistico avvenuto durante il Rinascimento, l'Addizione Erculea, trasformò la città in un modello urbano che le valse il titolo di "prima capitale moderna d'Europa". Nel 1995 ottenne dall'UNESCO il riconoscimento di patrimonio dell'umanità per il centro storico e nel 1999 ne ottenne un secondo per il delta del Po e le sue delizie estensi. È sede ...

ottenne

terza persona singolare dell'indicativo passato remoto di ottenere

Etimologia / Derivazione

vedi ottenere

Varianti