È grezza quella per i sacchi

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'È grezza quella per i sacchi' è 'Tela'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TELA

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Perché la soluzione è Tela? La parola tela si riferisce a un tessuto di fibra naturale o sintetica, spesso utilizzato per realizzare sacchi, tende o abiti. La sua composizione può variare a seconda dell'uso specifico, risultando resistente o morbida. La tela grezza, in particolare, indica una stoffa non ancora trattata o rifinita, lasciando intravedere la sua natura originaria. Questa caratteristica la rende ideale per applicazioni che richiedono un supporto robusto e senza decorazioni. La versatilità della tela la rende molto apprezzata in diversi settori artigianali e industriali.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È grezza quella per i sacchi". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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È grezza quella per i sacchi nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Tela

Se la definizione "È grezza quella per i sacchi" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È grezza quella per i sacchi" conferma che la soluzione 'Tela' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Tela

T Torino E Empoli L Livorno A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È grezza quella per i sacchi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Tela' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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