È grezza quella che viene usata per i sacchi nei cruciverba: la soluzione è Tela

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'È grezza quella che viene usata per i sacchi' è 'Tela'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TELA

Curiosità e Significato di Tela

La soluzione Tela di 4 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Tela per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Tela? La parola tela si riferisce a un tessuto grezzo, spesso usato per realizzare sacchi, tende o coperture resistenti. È fatta di fibre robuste e semplici, ideale per contenere e proteggere. La sua versatilità e robustezza la rendono perfetta per vari usi pratici. Quindi, quando si parla di materiale grezzo per i sacchi, si fa proprio riferimento alla tela.

Come si scrive la soluzione Tela

Se "È grezza quella che viene usata per i sacchi" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

T Torino

E Empoli

L Livorno

A Ancona

