La città in cui si consegna il Nobel per la pace nei cruciverba: la soluzione è Oslo

OSLO

Curiosità e Significato di Oslo

Perché la soluzione è Oslo? Oslo è la capitale della Norvegia, famosa anche per essere il luogo dove si assegna il Premio Nobel per la pace. Questa città simbolo di dialogo e solidarietà ospita l’ambito riconoscimento, che premia chi si impegna a promuovere la pace nel mondo. Con un forte spirito di inclusione e progresso, Oslo rappresenta un esempio di speranza e collaborazione globale.

Come si scrive la soluzione Oslo

O Otranto

S Savona

L Livorno

O Otranto

