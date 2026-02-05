Quelli Nobel li consegna personalmente il re di Svezia

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Quelli Nobel li consegna personalmente il re di Svezia' è 'Premi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PREMI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Quelli Nobel li consegna personalmente il re di Svezia" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Quelli Nobel li consegna personalmente il re di Svezia". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Premi? I riconoscimenti più prestigiosi nel mondo della scienza e della letteratura sono assegnati durante cerimonie ufficiali. La figura reale svedese ha il ruolo di consegnare questi riconoscimenti, simbolo di grande onore e prestigio internazionale. Questo gesto sottolinea l'importanza di valorizzare il talento e il merito in vari campi del sapere. La loro assegnazione rappresenta un momento di grande celebrazione e riconoscimento per i vincitori.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Quelli Nobel li consegna personalmente il re di Svezia" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Quelli Nobel li consegna personalmente il re di Svezia" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Premi:

P Padova R Roma E Empoli M Milano I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Quelli Nobel li consegna personalmente il re di Svezia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

