Il sacco dell alpinista

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il sacco dell alpinista' è 'Zaino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ZAINO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il sacco dell alpinista" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il sacco dell alpinista". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Zaino? Lo zaino dell'alpinista è un elemento fondamentale per affrontare le escursioni in montagna, poiché permette di trasportare tutto il necessario in modo sicuro e comodo. La sua struttura robusta e le tasche organizzate facilitano il mantenimento dell'equilibrio durante le salite e le discese, proteggendo gli oggetti più delicati. Inoltre, le cinghie regolabili assicurano una distribuzione uniforme del peso, riducendo l'affaticamento. È uno strumento indispensabile per ogni appassionato di escursionismo e alpinismo.

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Il sacco dell alpinista nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Zaino

La soluzione associata alla definizione "Il sacco dell alpinista" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il sacco dell alpinista" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Zaino:

Z Zara A Ancona I Imola N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il sacco dell alpinista" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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