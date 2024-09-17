Palizzate dell ippodromo

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Palizzate dell ippodromo' è 'Recinti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RECINTI

Perché la soluzione è Recinti? Le recinzioni dell'ippodromo sono strutture che delimitano l'area destinata alle corse dei cavalli, creando un confine tra lo spazio di gara e le zone esterne. Questi recinti sono fondamentali per garantire la sicurezza degli atleti, dei cavalli e degli spettatori, impedendo accessi non autorizzati e mantenendo l'ordine durante gli eventi. La loro progettazione varia in base alle esigenze specifiche dell'ippodromo, ma sempre con l'obiettivo di assicurare un ambiente controllato e protetto.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Palizzate dell ippodromo". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Palizzate dell ippodromo nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Recinti

La soluzione associata alla definizione "Palizzate dell ippodromo" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Palizzate dell ippodromo" conferma che la soluzione 'Recinti' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Recinti

R Roma E Empoli C Como I Imola N Napoli T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Palizzate dell ippodromo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Recinti' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Li chiudono le palizzateHanno lo steccato tutt intornoDelimitano i campi coltivati o i pascoliCorre lungo la pista dell ippodromoUn palco dell ippodromoIl Santo dell ippodromo di MilanoUn settore per gli spettatori dell ippodromoStudiano i tessuti dell organismo