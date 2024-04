La Soluzione ♚ Delimitano i campi coltivati o i pascoli

La definizione e la soluzione di 7 lettere: Delimitano i campi coltivati o i pascoli. RECINTI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su delimitano i campi coltivati o i pascoli: Un recinto è una struttura autoportante per limitare o impedire il movimento oltre un confine territoriale. Le recinzioni sono generalmente distinte dalle mura per la loro costituzione più leggera e per lo scopo per il quale sono state concepite. Le mura sono in genere ostacoli realizzati in mattoni pieni o in calcestruzzo, bloccando così sia la visione che il passaggio, mentre le recinzioni vengono utilizzate più frequentemente per fornire un sezionamento visivo degli spazi.

