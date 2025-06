Li chiudono le palizzate nei cruciverba: la soluzione è Recinti

RECINTI

Curiosità e Significato di Recinti

La soluzione Recinti di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Recinti per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Recinti? Recinti sono strutture, come muri o staccionate, che delimitano un'area per proteggerla o definirne i confini. Spesso usati in agricoltura o nelle proprietà private, aiutano a tenere lontani gli intrusi o a contenere animali e persone. Sono un modo semplice ed efficace per creare uno spazio sicuro e ben delimitato. Quindi, quando si chiudono le palizzate, si parla di installare dei recinti.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Palizzate dell ippodromoHanno lo steccato tutt intornoDelimitano i campi coltivati o i pascoliLi governano i pastoriChiudono il contoLi trovi anche in farmacia

Come si scrive la soluzione Recinti

Se "Li chiudono le palizzate" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

R Roma

E Empoli

C Como

I Imola

N Napoli

T Torino

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T I L S A O R A G Mostra soluzione



