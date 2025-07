Un palco dell ippodromo nei cruciverba: la soluzione è Tribuna

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un palco dell ippodromo' è 'Tribuna'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TRIBUNA

Curiosità e Significato di Tribuna

Approfondisci la parola di 7 lettere Tribuna: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Tribuna? La parola tribuna si riferisce a una struttura rialzata situata in un ippodromo o stadio, dove gli spettatori possono assistere comodamente alle gare o agli eventi. Offre una vista privilegiata e un punto di osservazione elevato, spesso dotata di sedili e coperture. È il luogo ideale per godersi lo spettacolo in tutta comodità e sicurezza.

Come si scrive la soluzione Tribuna

Stai cercando la risposta alla definizione "Un palco dell ippodromo"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

T Torino

R Roma

I Imola

B Bologna

U Udine

N Napoli

A Ancona

