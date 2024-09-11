Sono uccelli di bosco

Home / Soluzioni Cruciverba / Sono uccelli di bosco

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Sono uccelli di bosco' è 'Evasi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: EVASI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Sono uccelli di bosco" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sono uccelli di bosco". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Evasi? Gli uccelli che vivono tra gli alberi e le foreste vengono spesso chiamati in modo particolare quando si allontanano dal loro habitat naturale. Questi volatili, che preferiscono il silenzio della natura, tendono a spostarsi o a scappare in modo rapido. Quando sono in fuga o si allontanano, si usano termini specifici per descrivere il loro comportamento. La parola che si collega a questa condizione è evocativa e suggerisce la loro libertà di muoversi.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Sono uccelli di bosco nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Evasi

La soluzione associata alla definizione "Sono uccelli di bosco" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sono uccelli di bosco" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Evasi:

E Empoli V Venezia A Ancona S Savona I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sono uccelli di bosco" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Hanno realizzato una fugaSanno di essere inseguitiSanno d essere inseguitiLo sono gli uccelli rapaciLo sono uccelli nuotatori come anatre e papereSono pari nel boscoLo sono gli uccelli e l etereCosì sono le zampe di molti uccelli acquatici