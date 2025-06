Sanno di essere inseguiti nei cruciverba: la soluzione è Evasi

EVASI

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Evasi? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Evasi.

Perché la soluzione è Evasi? Evasi indica chi è riuscito a sfuggire o sottrarsi a qualcosa, come una cattura o una restrizione. È il passato del verbo evadere, che suggerisce libertà conquistata con successo. Questa parola viene spesso usata in ambito carcerario, ma può applicarsi anche a chi evita un problema o una situazione difficile. Insomma, chi è evasi ha trovato la via di uscita, lasciando alle spalle l'ostacolo.

E Empoli

V Venezia

A Ancona

S Savona

I Imola

I S E R A V Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SVIARE" SVIARE

