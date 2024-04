La definizione e la soluzione di 8 lettere: Lo sono gli uccelli e l etere. VOLATILI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo, forma flessa

Significato e Curiosità su: Animali volanti, per lo più sinonimo di: Volatili, uccelli in senso lato, spesso sottintendendo altre categorie di volatori, come i pipistrelli, e inserendo alle volte specie non volanti come i pinguini. Composti volatili: Volatili come per esempio i composti organici volatili Economia: Volatili in senso economico, prodotti che subiscono calo percentuale del valore nel tempo Informatica ed elettronica La Memoria volatile e in generale elementi simili, fanno riferimento a componenti elettronici che in assenza di alimentazione (in genere elettrica) perdono i parametri in essi conservati.

volatili m e f

plurale di volatile

Sostantivo, forma flessa

Sillabazione

vo | la | tì | li

Etimologia / Derivazione