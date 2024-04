La Soluzione ♚ Così sono le zampe di molti uccelli acquatici

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Così sono le zampe di molti uccelli acquatici. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : PALMATE

Curiosità su Cosi sono le zampe di molti uccelli acquatici: Disambiguazione – "uccello" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi uccello (disambigua). gli uccelli (aves linnaeus, 1758) sono una classe di dinosauri... Le pinne sono gli organi di locomozione di molte specie animali acquatiche.

