Significato della soluzione per: Lo sono uccelli nuotatori come anatre e papere

Aggettivo

Il termine uccello acquatico (da non confondere con gli uccelli trampolieri) è usato per indicare gli uccelli che vivono in o nei pressi dell'acqua. In alcune definizioni, il termine si applicava in particolare agli uccelli negli habitat di acqua dolce, sebbene altri non facciano alcuna distinzione dagli uccelli che popolano gli ambienti marini. Inoltre, alcuni uccelli acquatici sono più terrestri o acquatici di altri e i loro adattamenti variano a seconda della specie o del loro ambiente.

palmipede m e f sing (pl.: palmipedi)

(zoologia) , (ornitologia) di uccelli con le dita delle zampe raggruppate da uno strato sottilissimo che permette loro di nuotare

Sostantivo

palmipede m e f sing (pl.: palmipedi)

(zoologia) , (ornitologia) uccelli con le dita delle zampe raggruppate da uno strato sottilissimo che permette loro di nuotare

Sillabazione

pal | mì | pe | de

Pronuncia

IPA: /pal'mipede/

Etimologia / Derivazione

dal latino palmipes che deriva da palma cioè "palma" e pes ossia "piede"

Iponimi

oca, anitra, cigno, pinguino, pellicano, folaga, smergo, tufolo, edredone, albatro, gabbiano, cicogna, tuffetto

Iperonimi