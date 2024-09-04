La piccola comunità religiosa tipica del Belgio

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'La piccola comunità religiosa tipica del Belgio' è 'Beghinaggio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BEGHINAGGIO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La piccola comunità religiosa tipica del Belgio" corrisponde a una soluzione formata da 11 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La piccola comunità religiosa tipica del Belgio". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Beghinaggio? Il beghinaggio rappresenta un aspetto importante della storia religiosa belga, caratterizzato da gruppi di donne che si dedicavano alla vita spirituale senza fare voti pubblici. Questi insediamenti erano luoghi di preghiera, meditazione e solidarietà, spesso situati in zone tranquille e isolate. Le beghine vivevano secondo regole semplici, mantenendo un impegno personale verso la fede e la comunità. La loro presenza contribuì alla diffusione di valori religiosi e culturali nel paese.

Se la definizione "La piccola comunità religiosa tipica del Belgio" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La piccola comunità religiosa tipica del Belgio" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Beghinaggio:

B Bologna E Empoli G Genova H Hotel I Imola N Napoli A Ancona G Genova G Genova I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La piccola comunità religiosa tipica del Belgio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

