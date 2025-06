La monaca a capo della comunità religiosa nei cruciverba: la soluzione è Superiora

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'La monaca a capo della comunità religiosa' è 'Superiora'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SUPERIORA

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Superiora, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Superiora? La superiore è la donna che guida e coordina una comunità religiosa, come una convento o un monastero. È responsabile delle decisioni spirituali e organizzative, svolgendo un ruolo di leadership e guida per le consorelle. In sostanza, è la figura che rappresenta l’autorità e il punto di riferimento della vita comunitaria, mantenendo l’armonia e la fede tra le religiose.

La definizione "La monaca a capo della comunità religiosa" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

