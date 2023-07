Una comunità religiosa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una comunità religiosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MONASTERO

Significato/Curiosità : Una comunità religiosa

Una comunità religiosa o monastero è un luogo dedicato alla pratica spirituale e alla vita comunitaria basata su una fede religiosa specifica. Solitamente costituito da monaci o suore, il monastero offre uno spazio isolato dal mondo esterno, fornendo un ambiente favorevole per la preghiera, la meditazione e lo studio religioso. La comunità si impegna a seguire i precetti e i principi della loro religione, vivendo in comunione e in armonia reciproca. All'interno del monastero, i membri si dedicano alla ricerca della verità spirituale, rinunciando ai piaceri materiali e abbracciando una vita di umiltà, povertà e obbedienza. Sono soliti dedicarsi a opere di carità, accogliendo ospiti in cerca di rifugio spirituale. In molti monasteri, l'orario quotidiano comprende preghiere comuni, lavori manuali e tempo per la riflessione individuale. I monasteri rappresentano spesso centri culturali e di conoscenza, conservando antiche tradizioni religiose e svolgendo un ruolo di importanza nella diffusione della fede all'interno della comunità e oltre.

