La congregazione religiosa di sant Angela Merici

Home / Soluzioni Cruciverba / La congregazione religiosa di sant Angela Merici

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'La congregazione religiosa di sant Angela Merici' è 'Orsoline'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ORSOLINE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La congregazione religiosa di sant Angela Merici" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La congregazione religiosa di sant Angela Merici". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Orsoline? Le Orsoline sono un gruppo di suore dedite all'educazione e all'assistenza dei giovani, ispirate dagli ideali di sant'Angela Merici. Questo ordine religioso si impegna a promuovere valori cristiani attraverso l'insegnamento e il servizio alla comunità. Fondato nel XVI secolo, si distingue per il suo lavoro nelle scuole e nelle strutture di accoglienza, portando avanti una missione di crescita spirituale e umana. La loro presenza continua a essere significativa nel mondo dell'educazione cattolica.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La congregazione religiosa di sant Angela Merici nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Orsoline

La definizione "La congregazione religiosa di sant Angela Merici" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La congregazione religiosa di sant Angela Merici" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Orsoline:

O Otranto R Roma S Savona O Otranto L Livorno I Imola N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La congregazione religiosa di sant Angela Merici" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Suore educatriciReligiosa legata a sant Angela MericiLe seguaci di sant Angela MericiCongregazione religiosa molto presente nello UtahCongregazione fondata nel 1534 da sant Ignazio di LoyolaAngela ex cancelliera