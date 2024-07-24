È molto parlato a Mumbai e a Nuova Delhi
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'È molto parlato a Mumbai e a Nuova Delhi' è 'Hindi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: HINDI
Perchè la soluzione è Hindi? In molte conversazioni quotidiane a Mumbai e a Nuova Delhi, si sente spesso parlare in Hindi. Questa lingua, ricca di storia e cultura, unisce le persone e rende più facile condividere emozioni e idee tra diverse comunità. È un modo naturale di comunicare in quelle città. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: È molto parlato a Mumbai e a Nuova Delhi
- Risposta: HINDI
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: H____
- Inizia con: H
- Finisce con: I
È molto parlato a Mumbai e a Nuova Delhi nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Hindi
Quando la definizione "È molto parlato a Mumbai e a Nuova Delhi" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Hindi'.
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Hindi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "È molto parlato a Mumbai e a Nuova Delhi". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
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