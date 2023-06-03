Londra ne ha cinque Milano e Roma due

Home / Soluzioni Cruciverba / Londra ne ha cinque Milano e Roma due

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Londra ne ha cinque Milano e Roma due' è 'Aeroporti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AEROPORTI

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Londra ne ha cinque Milano e Roma due". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Londra ne ha cinque Milano e Roma due nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Aeroporti

Quando la definizione "Londra ne ha cinque Milano e Roma due" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Londra ne ha cinque Milano e Roma due" conferma che la soluzione 'Aeroporti' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Aeroporti

A Ancona E Empoli R Roma O Otranto P Padova O Otranto R Roma T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Londra ne ha cinque Milano e Roma due" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Aeroporti' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.