Gli oculisti la usano per far dilatare le pupille nei cruciverba: la soluzione è Atropina

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Gli oculisti la usano per far dilatare le pupille' è 'Atropina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ATROPINA

Curiosità e Significato di Atropina

La soluzione Atropina di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Atropina per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Atropina? L'atropina è una sostanza usata dagli oculisti per dilatare temporaneamente le pupille durante le visite o gli esami della vista. Questa soluzione permette di esaminare meglio la parte interna dell'occhio, facilitando diagnosi e trattamenti. È un rimedio efficace e sicuro, fondamentale per prendersi cura della salute visiva e garantire una corretta valutazione della vista.

Come si scrive la soluzione Atropina

Stai cercando la risposta alla definizione "Gli oculisti la usano per far dilatare le pupille"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

A Ancona

T Torino

R Roma

O Otranto

P Padova

I Imola

N Napoli

A Ancona

